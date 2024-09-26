Стармер во время встречи с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне, поэтому он обсудил с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью и усиление страны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает "Европейская правда".

Стармер отметил, что встретился с Зеленским для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

"А также чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – акцентировал он.

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Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Также они уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации "формулы мира", подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

В начале сентября Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о развертывании $484 млн финансовой поддержки и поставке военного оборудования.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.