Глава правительства Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

О результатах встречи Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что поблагодарил Британию за новый пакет военной поддержки, который был объявлен на прошлой неделе. Речь идет о предоставлении ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 млн фунтов.

Также он поблагодарил за решение выделить 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики. Он добавил, что Великобритания будет помогать восстанавливать уничтоженные Россией объекты энергетики и развивать децентрализованную генерацию.

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Великобритания, по его словам, продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется.

Шмыгаль отметил, что Украина ждет разрешения Великобритании наносить удары дальнобойным оружием по военным целям на территории России.

На днях Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.