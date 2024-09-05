В США говорят, что и с ATACMS Украина не сможет поразить большинство российских аэродромов

В Белом доме заявили, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в среду, 4 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Отвечая на вопрос корреспондента Украинской службы "Голоса Америки" Юлии Ярмоленко о том, возможно ли изменение политики США относительно дальнобойных ударов вглубь России, учитывая очередные атаки РФ, в частности, по Полтаве и Львову, где погибли гражданские, Кирби отметил, что пока "нет объявлений ни о каких изменениях".

При этом он добавил, Россия уже перебазировала свои самолеты дал вглубь страны, и украинские военные не смогли бы их поразить даже из дальнобойного оружия.

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"В нашей политике относительно ударов вглубь России и по территории России ничего не изменилось. Я также считаю важным отметить, если можно, что 90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, – 90% из них расположены за пределами 300 километров от украинской границы, глубоко внутри России.

Поэтому утверждение, мол, мы просто дадим им (украинцам – ред.) АTACMS и скажем – "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, – является неправдой. Это ложный аргумент", – заявил Кирби.

В то же время советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США отметил, что США продолжают работать над усилением украинской ПВО:

"То, что делает Путин, – он наносит удары по гражданской инфраструктуре, пытается, особенно в преддверии зимы, вывести из строя энергетические сети. Это отвратительно. К сожалению, это его метод. Это не что-то новое, чего он не делал раньше.

Ничего не изменилось в нашей позиции, что Украина должна иметь возможность использовать имеющиеся инструменты, чтобы защитить себя. И именно поэтому противовоздушная оборона продолжает оставаться важной темой в этих пакетах безопасности, которые мы предоставляем, чтобы они могли помочь защититься от этих атак на их энергетическую инфраструктуру".

В Пентагоне накануне также заявили, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставляемого ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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