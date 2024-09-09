ЕС отреагировал на проведение Россией местных выборов в оккупированном Крыму

Евросоюз осудил проведение Российской Федерацией местных выборов в оккупированных Крыму и Севастополе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовал представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано.

Представитель заявил, что ЕС решительно осуждает так называемые "выборы" России в оккупированных Крыму и Севастополе 6-8 сентября.

"ЕС не признает этих так называемых "выборов" в Крыму и их результатов. Они являются ничтожными и не могут иметь юридических последствий. Руководство России и ответственные за организацию этих нелегитимных действий будут привлечены к ответственности... Более чем через 10 лет после вторжения России и попытки противоправной аннексии Крыма ЕС подчеркивает свою позицию: Крым – это Украина", – заявил Стано.

Реклама:

"Есть один явный выход из этой войны: Россия должна немедленно прекратить свою противоправную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины и вывести силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – добавил он.

8 сентября Россия проводила выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. В МИД Украины отметили, что результаты так называемых "выборов" являются ничтожными, а сами "выборы" – нелегитимными.

Напомним, неофициально стало известно, что ЕС может исключить из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.