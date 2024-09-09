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ЄС відреагував на проведення Росією місцевих виборів в окупованому Криму

Новини — Понеділок, 9 вересня 2024, 11:52 — Марія Ємець

Євросоюз засудив проведення Російською Федерацією місцевих виборів в окупованих Криму та Севастополі. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікував речник зовнішньодипломатичної служби ЄС Петер Стано.

Речник заявив, що ЄС рішуче засуджує так звані "вибори" Росії в окупованих Криму та Севастополі 6-8 вересня. 

"ЄС не визнає цих так званих "виборів" у Криму та їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати юридичних наслідків. Керівництво Росії та відповідальні за організацію цих нелегітимних дій будуть притягнені до відповідальності… Через більш як 10 років після вторгнення Росії і спробу протиправної анексії Криму ЄС підкреслює свою позицію: Крим – це Україна", – заявив Стано. 

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"Є один явний вихід з цієї війни: Росія має негайно припинити свою протиправну, неспровоковану і невиправдану загарбницьку війну проти України та вивести сили і техніку з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів", – додав він. 

8 вересня Росія проводила вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. В МЗС України наголосили, що результати так званих "виборів" є нікчемними, а самі "вибори" – нелегітимними.

Нагадаємо, неофіційно стало відомо, що ЄС може виключити з санкційного списку російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.

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Війна з РФ Єврокомісія Крим
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