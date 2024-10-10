Зеленский встретился со Стармером в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и начал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.

PA Media

Также в Лондоне Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Это уже второй визит Зеленского на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера премьер-министром. В июле украинский президент стал первым иностранным лидером, которого принимали в Лондоне после смены правительства.

Стармер также встречался с Зеленским на саммите НАТО в июле.

Кроме того, в четверг у украинского президента запланирован визит в Париж, где его примет президент Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.

А накануне неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

О визите в Берлин стало известно после отмены заседания в формате "Рамштайн" 12 октября из-за изменения планов президента США Джо Байдена. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано. Подробно "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.