Зеленський зустрінеться з прем’єром Британії та новим генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 жовтня, прибуде з візитом до Лондона, де зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це розповів речник британського прем’єра, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Речник Стармера розповів, що приїзд Зеленського збігатиметься з візитом Рютте до Лондона.

"Він (Стармер) підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям російської агресії, яка триває", – сказав речник журналістам.

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Він додав, що британський прем'єр описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".

Повідомляли також, що у четвер Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Також неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про візит до Берліна стало відомо після скасування засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня через зміну планів президента США Джо Байдена. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано. Детально "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.