Как "друг Путина" в Боснии и Герцеговине теряет популярность

В Боснии и Герцеговине (БиГ), одном из самых нестабильных государств Европы, 6 октября состоялись местные выборы.

И хотя они прошли спокойно и без громких скандалов, все равно стали особенными.

Среди прочего, состоялись не на всей территории страны из-за наводнений. В пяти општинах перенесли дату выборов.

Но наводнения – не единственная особенность этих местных выборов. Подробнее об этом и о предварительных выводах по выборам – в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цыбульника Предупреждение для Додика: как настроения в БиГ меняются не в пользу союзников России. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Эти выборы стали восьмыми, прошедшими в БиГ после завершения войны. Они охватили все части страны: Федерацию Боснии и Герцеговины, Республику Сербскую, а также специальный округ Брчко.

На различные должности в местных органах власти из 26 089 кандидатов должны избрать только 3200 депутатов местных општин, советников и 143 мэра.

Главной особенностью выборов стало проведение голосования в соответствии с изменениями в Закон о выборах, которые были внесены высоким представителем Кристианом Шмидтом в марте этого года.

В частности, отныне военные преступники, определенные международными судами или судами БиГ, не могут выдвигаться кандидатами на любые позиции или выполнять любую функцию в процессе проведения выборов.

В качестве пилотного проекта на некоторых избирательных участках был использован электронный подсчет бюллетеней, состоялась электронная фиксация избирателей, осуществлялся видеоконтроль на участках и в комнатах подсчета бюллетеней.

Выборы проходили в условиях нестабильной политической ситуации, которую провоцировал президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик.

Он нарушал обязательные для исполнения указания высокого представителя Кристиана Шмидта и заявлял о его якобы нелегитимности, а также все чаще делал сепаратистские заявления. Кроме того, Скупштина Республики Сербской (не путать с Сербией) приняла закон о выборах и пригрозила его применить во время местных выборов. Под давлением международного сообщества этого не произошло.

Учитывая нестабильную политическую ситуацию в БиГ, армия усилила контроль за всеми военными объектами, а Государственное агентство расследований и защиты повысило меры безопасности на инфраструктурных объектах и местах массового скопления населения.

А накануне избирательной кампании подразделения EUFOR провели заключительный этап маневров "Быстрый ответ".

Несмотря на все эти усилия, количество нарушений на выборах, согласно заявлениям местных неправительственных организаций и международных наблюдателей, остается значительным.

Также не удалось обеспечить в соответствии с законом 40% представительства женщин среди кандидатов, хотя ситуация несколько улучшилась по сравнению с предыдущими годами.

Однако главной проблемой выборов в БиГ было и остается вмешательство из-за рубежа.

В частности, лидеры и политики Хорватии во время избирательной кампании неоднократно посещали "с рабочими визитами" районы, где большинство составляет хорватское население.

Однако именно Додик и его партия получили открытую поддержку из-за рубежа от политиков России, Сербии, Венгрии, что было на грани закона.

По состоянию на 10 октября все еще отсутствуют итоговые данные, но уже можно кое-что сказать.

Местные выборы показали, что Додик продолжает постепенно терять популярность.

Выборы в целом продемонстрировали недовольство значительной части населения местной властью и партиями.

Тем важнее должны стать всеобщие выборы, которые пройдут в 2026 году. Возможно, они станут началом реального обновления БиГ.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Предупреждение для Додика: как настроения в БиГ меняются не в пользу союзников России.