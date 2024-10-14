Кого лидер главной оппозиционной партии Польши Качиньский готовит на место Анджея Дуды

Несмотря на то, что президентские выборы в Польше пройдут только в следующем году, их приближение уже ощутимо. И уже влияет и на внутреннюю польскую политику, и на отношения с Украиной.

Кто будет кандидатом от наиболее влиятельных и рейтинговых политических сил – один из самых волнующих вопросов. Действующий президент Анджей Дуда участвовать в выборах уже не сможет.

И если с партией премьера Дональда Туска есть хоть какая-то ясность, то с главной оппозиционной партией "Право и справедливость" есть немалая интрига.

О том, кого основные оппоненты Туска рассматривают кандидатами в президенты и есть ли среди них проблемные для Украины, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Польша после Дуды: как "ПиС" планирует выиграть президентские выборы и усилить влияние на страну. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Недавно лидер партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский заявил, что кандидат в президенты от партии должен быть "молодым, высоким, впечатляющим, красивым", владеть языками и иметь международный опыт. Фактически это своеобразный ориентир, который помогает Качиньскому выбрать нужного человека.

В начале сентября Качиньский в интервью wPolsce24.pl сообщил, что есть пять потенциальных кандидатов.

Список имен включает:

– депутата от "ПиС" и бывшего западнопоморского воеводу Збигнева Богуцкого;

– депутата Европарламента от "ПиС" и бывшего мазовецкого и лодзинского воеводу Тобиаша Бохенского;

– председателя Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого;

– депутата Европарламента от "Суверенной Польши" и фракции "ПиС", бывшего заместителя министра юстиции Патрика Яки;

– бывшего представителя Польши при НАТО, а ныне советника президента Польши Анджея Дуды Томаша Шатковского.

Однако, определенные шансы имеет и Матеуш Моравецкий, который руководил польским правительством в 2017-2023 годах. Кандидатура экс-премьера имеет немало как плюсов, так и минусов. Однако последнее слово, конечно, за лидером партии Ярославом Качиньским. Который пока не готов ставить на эту кандидатуру.

Впрочем, внутри "ПиС" предполагают, что кандидатура Моравецкого до конца не исключена, поскольку у него есть деньги.

Очень высокие шансы выиграть эту номинацию, по крайней мере пока, имеет Кароль Навроцкий. Он подпадает под вышеупомянутые требования Ярослава Качиньского.

И это не очень хорошая новость для Украины.

Навроцкий не принадлежит к "ПиС", но является признанным историком и менеджером польской памяти, которая занимает значительную часть политики партии Качинського.

Примечательно, что именно при его руководстве Институтом национальной памяти активизировалась работа по поиску и достойному чествованию памяти польских национальных героев. Институт при поддержке президента Анджея Дуды провел много мероприятий в этой сфере.

По мнению экспертов по политическому маркетингу, шансы Навроцкого выйти во второй тур высоки. К тому же есть достаточно времени, чтобы убедить граждан страны поддержать его кандидатуру в случае хорошо проведенной кампании.

Если так произойдет, это будет немалым вызовом для Украины. Ведь, учитывая акценты относительно политики памяти и чувствительных для поляков и украинцев тем, обострение исторических споров во время избирательной кампании станет неизбежным.

Вместе с тем кандидатура Навроцкого имеет и многочисленные недостатки.

При таких обстоятельствах неплохие шансы имеют и другие кандидаты.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Польша после Дуды: как "ПиС" планирует выиграть президентские выборы и усилить влияние на страну.