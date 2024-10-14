Кого лідер головної опозиційної партії Польщі Качинський готує на місце Анджея Дуди

Попри те, що президентські вибори у Польщі пройдуть лише наступного року, їх наближення вже відчутно. І вже впливає і на внутрішню польську політику, і на відносини з Україною.

Хто буде кандидатом від найбільш впливових і рейтингових політичних сил – одне з найбільш хвилюючих питань. Чинний президент Анджей Дуда брати участь у виборах вже не зможе.

І якщо з партією прем'єра Дональда Туска є хоч якась ясність, то з головною опозиційною партією "Право і справедливість" є чимала інтрига.

Про те, кого основні опоненти Туска розглядають кандидатами в президенти і чи є серед них проблемні для України, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Польща після Дуди: як "ПіС" планує виграти президентські вибори та посилити вплив на країну. Далі – стислий її виклад.

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Нещодавно лідер партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що кандидат у президенти від партії має бути "молодим, високим, вражаючим, красивим", володіти мовами та мати міжнародний досвід. Фактично це своєрідний орієнтир, який допомагає Качинському обрати потрібну людину.

На початку вересня Качинський в інтерв’ю wPolsce24.pl повідомив, що є п’ять потенційних кандидатів.

Список імен включає:

– депутата від "ПіС" і колишнього західнопоморського воєводу Збігнева Богуцького;

– депутата Європарламенту від "ПіС" й колишнього мазовецького і лодзинського воєводу Тобіаша Бохенського;

– голову Інституту національної пам’яті Польщі Кароля Навроцького;

– депутата Європарламенту від "Суверенної Польщі" та фракції "ПіС", колишнього заступника міністра юстиції Патрика Які;

– колишнього представника Польщі при НАТО, а нині радника президента Польщі Анджея Дуди Томаша Шатковського.

Проте, певні шанси має і Матеуш Моравецький, який керував польським урядом у 2017-2023 роках. Кандидатура експрем’єра має чимало як плюсів, так і мінусів. Проте останнє слово, звісно, за лідером партії Ярославом Качинським. Який поки не готовий ставити на цю кандидатуру.

Втім, всередині "ПіС" припускають, що кандидатура Моравецького до кінця не виключена, оскільки в нього є гроші.

Дуже високі шанси виграти цю номінацію, принаймні наразі, має Кароль Навроцький. Він підпадає під вищезгадані вимоги Ярослава Качинського.

І це є не дуже доброю новиною для України.

Навроцький не належить до "ПіС", але є визнаним істориком і менеджером польської пам’яті, яка займає значну частину політики партії Качинського.

З 2021 року працює у штаб-квартирі Інституту національної пам’яті (ІНП) – спочатку на посаді заступника голови, а потім і голови.

Прикметно, що саме за його керівництва Інститутом активізувалася робота з пошуку та гідного вшанування пам’яті польських національних героїв. Інститут за підтримки президента Анджея Дуди провів багато заходів у цій сфері.

На думку експертів з політичного маркетингу, шанси Навроцького вийти до другого туру є високими. До того ж є достатньо часу, щоб переконати громадян країни підтримати його кандидатуру у разі добре проведеної кампанії.

Якщо так станеться, це буде чималим викликом для України. Адже, з огляду на акценти відносно політики пам’яті і чутливих для поляків та українців тем, загострення історичних суперечок під час виборчої кампанії стане неминучим.

Разом із тим кандидатура Навроцького має й численні недоліки.

За таких обставин непогані шанси мають й інші кандидати.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Польща після Дуди: як "ПіС" планує виграти президентські вибори та посилити вплив на країну.