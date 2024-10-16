В одном из "ключевых" штатов США в первый день заблаговременного голосования была рекордная явка

За первый день досрочного голосования на президентских выборах США в штате Джорджия – одном из тех, где симпатии избирателей колеблются между республиканцами и демократами – отдали рекордное количество голосов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

За вторник 15 октября, когда началось заблаговременное голосование, избиратели в Джорджии отдали более 328 тысяч голосов. Предыдущий рекорд был на выборах 2020 года, тогда в первый день в штате проголосовали 136 тысяч человек.

Джорджия – один из штатов, к которым больше всего приковано внимание на президентских выборах в США в этом году. Голоса в нем сыграли ключевую роль и во время предыдущих выборов, а Дональд Трамп пытался оспаривать результаты, обеспечившие победу Джо Байдена с незначительным отрывом.

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Перед нынешними выборами республиканцы из Избирательного совета штата одобрили определенные изменения в процедуру организации голосования, что повлекло серию исков со стороны демократов, и по многим из них до сих пор нет решения, хотя выборы фактически начинаются.

Среди прочего, ужесточились правила заочного голосования – специальные ящики для таких бюллетеней будут доступны в меньшем количестве и будут расположены на территории избирательных участков и доступны только в течение рабочего дня, а не круглосуточно, как это было в 2020 году.

Выборы проходят на фоне ликвидации последствий мощного урагана, который нанес большой ущерб в нескольких штатах на юго-востоке страны, в том числе в Джорджии.

Чиновники, ответственные за организацию выборов, говорят, что присланные по почте бюллетени избирателей не пострадали от непогоды.

"К этому времени за бюллетенями для заочного голосования обратились чуть более 250 тысяч избирателей. В течение следующей недели их количество может вырасти до 300 тысяч, мы предполагаем, что в этой кампании заочно голосовать будут 5-6% избирателей", – прокомментировал секретарь штата Брэд Раффенспергер.

Напомним, основной день выборов в США – 5 ноября. В этом году за топ-должность будут соревноваться кандидат демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных звонках с Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

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