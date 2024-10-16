СМИ: В Германии Байден планирует встретиться с тремя европейскими лидерами в Германии
Американский президент Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе и встретится с тремя европейскими лидерами.
Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на слова трех проинформированных западных чиновников, передает "Европейская правда".
По данным собеседников телеканала, ожидается, что в Берлине Байден проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, как это планировалось до отложения его визита на прошлой неделе.
Недавно представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.
Как известно, 12 октября Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".
Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.
Также СМИ сообщили, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во время этого визита Байдена не состоится.
О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.