СМИ: В Германии Байден планирует встретиться с тремя европейскими лидерами в Германии

Американский президент Джо Байден, как ожидается, посетит Германию на этой неделе и встретится с тремя европейскими лидерами.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на слова трех проинформированных западных чиновников, передает "Европейская правда".

По данным собеседников телеканала, ожидается, что в Берлине Байден проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, как это планировалось до отложения его визита на прошлой неделе.

Недавно представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден должен приехать в Германию в конце недели.

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Как известно, 12 октября Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".

Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Также СМИ сообщили, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во время этого визита Байдена не состоится.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.