Госдеп: США сотрудничают с Украиной по "плану победы" и "другим вопросам"

США продолжают сотрудничать с Украиной по "плану победы", инициированному президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Миллер не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в плане, с которым Зеленский ознакомил американского коллегу Байдена.

Также он не уточнил, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

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"Я не собираюсь вдаваться в различные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", – сказал представитель Госдепа США.

Он также отметил, что Байден в телефонной беседе с Зеленским 16 октября "очевидно" касался вопроса плана победы Украины в войне с РФ.

"Я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем сотрудничать с ними относительно других мероприятий, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир", – добавил Миллер.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он презентовал партнерам и накануне раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Больше о нем смотрите в видео "ЕвроПравды".