Что стоит за антиукраинскими заявлениями Фицо о скором мире с РФ

"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же, как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", – такое заявление, выступая на заседании комитета по европейским делам словацкого парламента, сделал премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

На это заявление уже отреагировали многие словацкие политики и общественные деятели, которые заявили, что им стыдно за такие слова главы правительства.

О том, почему реакция Украины на последние антиукраинские заявления Фицо была фактически незаметной и что они могут означать, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо увидел "зраду": зачем словацкий премьер продвигает тезисы о неизбежных уступках Украины. Далее – краткое ее изложение.

В Киеве изо всех сил пытаются не замечать антиукраинских заявлений премьера Словакии Роберта Фицо. Такая позиция имеет свои причины, объясняет автор колонки.

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В Украине, как отмечает Юрий Панченко, видят, что Роберт Фицо вполне конструктивно ведет переговоры. Однако, накануне встреч в рамках украино-словацких межправительственных консультаций, как правило, он озвучивает крайне критические заявления в отношении Украины. Или, сразу после завершения переговоров он искажает их ход и делает явно недружественные к Украине заявления.

Один из украинских участников переговоров сказал редактору "ЕвроПравды", что на первой межправительственной консультации Фицо сам поднял тему своих заявлений, объяснив, что они направлены только на внутреннее потребление и не имеют отношения к реальным перспективам сотрудничества с Украиной.

Автор колонки отмечает, что за год пребывания Роберта Фицо на должности словацкого премьера в Киеве нашли способ успешно с ним сотрудничать, отделяя политический пиар от реальных интересов.

Однако последнее его заявление о скором мире несколько выходит за пределы описанной схемы.

Выступая в словацком парламенте, Роберт Фицо оправдывался за визит в Москву своего однопартийца, евродепутата Любоша Блахи.

Юрий Панченко отмечает, что Блаха является одним из самых близких к Фицо политиков и в партии Smer имеет достаточно специфическую функцию – он озвучивает те тезисы, которые сам Фицо не может себе позволить.

А потому визит евродепутата в Москву, а также многочисленные скандальные его заявления никоим образом не являются самодеятельностью.

Тем более, что и сам Фицо ранее заявлял о своем желании посетить Москву в следующем году и отпраздновать там 80-летие завершения Второй мировой войны.

"Подобные заявления вызывают сопротивление словацкой оппозиции, и Фицо должен оправдываться. Для этого он использует тезисы, которые сейчас публикуются западными СМИ: о возможности замораживания боевых действий в обмен на "частичное принятие" Украины в НАТО (советуем посмотреть наше видео о том, почему такой план невозможно реализовать)", – пишет автор колонки.

Панченко обращает внимание на логические проблемы в заявлениях словацкого премьера, которые тот как будто не замечает. С одной стороны, Фицо пересказывает информацию о компромиссе по "частичному принятию" Украины в НАТО. А с другой – он никак не отказывается от заявлений, что не допустит принятия Украины в НАТО.

"Если задуматься, то это формально означает, что именно Фицо собирается стать на пути "достижения мира" в Европе.

Однако такие детали не беспокоят словацкого премьера – он хочет восстановления экономических отношений с РФ (и бонусов от Кремля за ослабление позиции ЕС) и ищет любых оправданий своим действиям", – отмечает Юрий Панченко.

И это – вызов для Украины, добавляет он.

Можно ли и дальше придерживаться нынешней позиции "не слышать ничего плохого" в ситуации, когда правительство Словакии готовится к восстановлению полноценных отношений с РФ?

Или, может, Киеву стоит четко показать, что у нас также есть красные линии, на которые мы при любых обстоятельствах не будем закрывать глаза.

И если последнее утверждение справедливо, то с сигналом для Фицо медлить не стоит.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Фицо увидел "зраду": зачем словацкий премьер продвигает тезисы о неизбежных уступках Украины.