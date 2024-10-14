Проросійський словацький депутат Європарламенту від правлячої коаліційної партії Smer Любош Блаха відвідав Москву, щоб "подякувати за звільнення від фашизму" і "перепросити за русофобію на Заході".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У чотирихвилинному відео, розміщеному в Facebook, Блаха прогулюється Красною площею Москви, згадуючи про "слов'янське братерство" і повторюючи кремлівську пропаганду.

"Росія все ще прекрасна, все ще мудра і все ще розвинена. Будь ласка, давайте припинимо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, тому що я не можу більше дивитися на те, як зростає русофобія на Заході", – сказав Блаха у відео, додавши, що він вшанує пам'ять радянського полководця Георгія Жукова біля його меморіалу.

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"Російський народ звільнив нас від фашизму і приніс неймовірну жертву заради нас. Я дуже шкодую про всі ці войовничі, ненависні і буквально фашистські резолюції, які Європарламент приймає проти Росії. Ми – слов'яни, нас ніхто не змусить ненавидіти Росію", – заявив євродепутат.

Блаха, який був вперше обраний до Європарламенту в червні, додав, що відкидає подальшу військову підтримку Києва і санкції проти Росії, які були введені Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

"Ми нагадаємо собі історичну правду: фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир – зі Сходу", – сказав Блаха, повторюючи слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який використав схожу фразу, коли пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Поїздка Блахи та його висловлювання викликали критику з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Гойсіка з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

"Я не здивуюся, якщо під час візиту певного євродепутата до Москви на порядку денному буде передача листа в туалеті. Чи він залишить це своєму партійному босові, який збирається до Москви наступного року?" – заявив він, посилаючись на так званий лист-запрошення, в якому чехословацькі комуністичні політики просили радянського втручання для придушення протестів Празької весни, що послужило приводом для вторгнення в 1968 році.

За чутками, цей лист був переданий тодішньому лідеру Радянського Союзу Леоніду Брежнєву у ванній кімнаті.

Нещодавно Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Також Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.