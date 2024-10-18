Чем запомнился первый год правления новой власти Польши и выиграла ли от этого Украина

Год назад, 15 октября 2023 года, в Польше состоялись парламентские выборы.

Несколько неожиданно для многих обозревателей эти выборы положили конец восьмилетнему периоду фактически единоличного правления партии "Право и справедливость" ("ПиС").

Дональд Туск, который вернулся к руководству правительством Польши, тогда заявил, что день выборов войдет в историю – как даты основания "Солидарности" и первых, частично свободных выборов 1989 года.

О том, выполнила ли новая власть свои обещания и можно ли утверждать о просвете в отношениях с Украиной, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Перемены не в пользу Украины: как первый год новой власти "перезагрузил" Польшу. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Новое коалиционное правительство было сформировано партией Дональда Туска "Гражданская платформа", "Третьим путем" (альянс Польской крестьянской партии и движения "Польша-2050"), а также блоком левых политсил "Новая левица".

12 декабря 2023 года новое правительство, которое возглавил Туск, получило вотум доверия в Сейме и уже на следующий день приняло присягу.

Первый год пребывания у власти стал существенным испытанием для коалиции.

Показательными здесь являются данные опроса от IBRiS об оценке поляками нынешнего правительства и самого премьера Туска.

На вопрос "Как вы оцениваете деятельность правительства на сегодня?" преимущественно были получены негативные оценки.

Альянс партий, которые идеологически являются антиподами, крайне редко бывает жизнеспособным.

Однако до недавнего времени Дональду Туску удавалось избегать громких конфликтов внутри коалиции.

Главная причина – коалиционные партии объединяла нелюбовь к предыдущей правящей партии "Право и справедливость" ("ПиС") и стремление наказать предшественников за многочисленные злоупотребления, совершенные во времена руководства страной.

А ключевым оппонентом новой власти стал президент Анджей Дуда.

Вопреки ожиданиям, новая власть, борясь с предшественниками, не гнушается и сомнительными с точки зрения закона действиями.

Такие действия вызывают мощное сопротивление и приводят к массовой мобилизации противников новой власти – к чему в коалиции явно были не готовы.

Тем важнее для коалиции становятся президентские выборы, которые пройдут весной или летом следующего года.

Однако их шансы начинают подтачивать многочисленные ссоры и отказ выполнять предвыборные обещания.

Правые из "Третьего пути" сумели заблокировать либерализацию законодательства об абортах – а именно это было одним из ключевых предвыборных обещаний Туска.

В свою очередь сползание правительства в правый лагерь раздражает левых. Все чаще случаются конфликты между Туском и министрами от "Новой левицы".

Через год после победы "Коалиции 15 октября" стало понятно, что 2023 год оказался не прорывом, а скорее сменой вывески.

Украинско-польские отношения – один из самых ярких примеров "разворота" новой коалиции.

Стоит признать, что уже к концу правления партии "Право и справедливость" эти отношения находились в глубоком кризисе. Однако правительство Туска не стало ничего делать для выхода из этого кризиса.

Более того, в польском правительстве уже заявляют, что членство Украины в ЕС не является жизненно важным интересом Польши. Даже во времена "ПиС" таких заявлений в адрес Украины польские чиновники позволить себе не могли.

Подробнее о результатах года правления новой польской власти – в материале Юрия Панченко Перемены не в пользу Украины: как первый год новой власти "перезагрузил" Польшу.