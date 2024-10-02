Как Россия поставила на место власти Грузии в вопросе возвращения оккупированных территорий

Накануне определяющих парламентских выборов правящая партия Грузии "Грузинская мечта", чтобы компенсировать в глазах избирателей разрыв с Западом, сделала ставку на тему мирной реинтеграции страны.

Сигнал от главы МИД РФ Сергея Лаврова на эту тему, судя по всему, так вскружил головы представителям правящей партии Грузии, что вскоре этих мечтателей пришлось опускать на землю.

Об обмене заявлениями на тему реинтеграции Грузии и том, что они означают, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Москва разбила "Грузинскую мечту": как Каха Каладзе "вернул" оккупированные земли и что из этого вышло. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что впервые о возможности возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией в Грузии начали говорить во время массовых протестов в начале года, вызванных принятием "российского" закона об "агентах иностранного влияния".

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Этот тезис, отмечает Юрий Панченко, в основном продвигали интернет-боты: якобы грузинская власть не просто так идет на глубокий конфликт с Западом, а имеет определенные договоренности с РФ, касающиеся возвращения контроля над этими оккупированными территориями.

Впоследствии о возможности такой реинтеграции начали говорить и в партии власти. И это стало инструментом для воздействия на электорат: мол, реинтеграцию возможно будет осуществить при условии тотальной поддержки партии власти на выборах для получения ею конституционного большинства.

"И наконец, 14 сентября, выступая на предвыборном митинге в Гори, почетный председатель "Грузинской мечты" и самый влиятельный политик страны Бидзина Иванишвили заявил о необходимости извиниться "перед осетинскими братьями" за развязывание войны 2008 года", – вспоминает Юрий Панченко.

Он отмечает, что эти слова грузинского политика играли на продвижение идеи про возможность реинтеграции и даже ее подготовку – ведь какие еще могут быть причины для объявления такого контроверсионного заявления.

Глава российского МИД Сергей Лавров подхватил тему примирения и заявил о готовности Москвы "помочь Грузии в примирении".

"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти – это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии", – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

По словами Лаврова, Россия, в случае заинтересованности сторон, будет готова помогать.

Мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что видит в этом заявлении Лаврова "позитив".

"Однако Каладзе пошел еще дальше, заявив, что Москве теперь необходимо "перейти к действенным шагам", а именно – начать разработку плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии

И это оказалось той "красной линией", которую в Москве не позволяют переходить даже дружественным режимам", – обращает внимание автор колонки.

Об этом намекнул первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Панченко констатирует, что такой обмен заявлениями свидетельствует о том, что в России не собираются разговаривать даже с дружественными к себе грузинскими властями о реальном и полном возвращении оккупированных территорий. И если представители официального Тбилиси действительно поднимут этот вопрос – их ждет разочарование.

А говорить о готовности сохранения российских военных баз на суверенной территории Грузии нынешняя власть позволить себе не может – это вызовет явно негативную реакцию среди избирателей.

Поэтому лучшее, что может выбрать "Грузинская мечта" – делать вид, что грозного оклика из Москвы не было и что шансы на реинтеграцию остаются высокими.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Москва разбила "Грузинскую мечту": как Каха Каладзе "вернул" оккупированные земли и что из этого вышло.