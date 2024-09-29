Лавров пропонує Грузії допомогти примиритися з Абхазією і Північною Осетією

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив про готовність допомогти Грузії в примиренні із самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

"Нинішнє грузинське керівництво просто чесно оцінює минуле. Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – це вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії.

Вони сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", – сказав Лавров на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що його країна сподівається "відновити всі зруйновані мости" з Абхазією і Цхінвальським регіоном.

Переважна більшість виборців Грузії не підтримують думку олігарха й засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі про те, що Тбілісі має перепросити за російсько-грузинську війну 2008 року.

На початку вересня олігарх і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі закликав перепросити перед "осетинськими сестрами і братами" за війну 2008 року.

Зазначимо, що Іванішвілі раніше неодноразово заявляв про особисту провину експрезидента Міхеїла Саакашвілі у війні 2008 року.

Заява пролунала за місяць до парламентських виборів у Грузії, де "Грузинська мрія" хоче здобути конституційну більшість, необхідну "в разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

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