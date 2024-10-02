Еврокомиссия расследует влияние YouTube, TikTok и Snapchat на психическое здоровье

Европейская комиссия обратилась к TikTok, YouTube и Snapchat с запросом о работе их алгоритмов рекомендаций контента.

Об этом сообщило Euronews, передает "Европейская правда".

Отмечается, что TikTok, YouTube и Snapchat должны будут ответить на вопросы Еврокомиссии о том, как работают их алгоритмы рекомендаций видео.

Как сообщается, это расследование происходит в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) из-за беспокойства, что уязвимые группы пользователей подвергаются риску потребления ложной информации и контента, который может нанести вред их психическому здоровью.

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Еврокомиссия изучает, как рекомендательные алгоритмы влияют на пользователей, особенно в контексте выборов и контента, пропагандирующего расстройства пищевого поведения, депрессию или употребление наркотиков.

Кроме этого, под прицелом расследования также находятся функции автопроигрывания и бесконечной прокрутки (infinite scrolling), которые могут способствовать чрезмерному просмотру видео.

Согласно DSA, платформы, которые имеют более 45 млн активных пользователей в месяц, должны соответствовать строгим требованиям прозрачности.

Этот запрос также касается мер, которые компании применяют для защиты несовершеннолетних и уменьшения распространения вредного контента.

Еврокомиссия спрашивает у технологических гигантов, как именно работают их алгоритмы, на основе каких параметров формируется лента рекомендаций, а также предоставляют ли платформы пользователям возможность ограничить определенные виды контента.

В частности также интересуют меры безопасности, предотвращающие распространение незаконной или опасной информации.

Если компании не предоставят запрашиваемую информацию или предоставят ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

Однако этот запрос – лишь начальный шаг в процессе расследования, и Еврокомиссия будет принимать решение о возможных дальнейших действиях только после анализа ответов.

Как утверждает один из чиновников ЕС, это расследование должно стать "звоночком" для платформ, которые должны пересмотреть свои подходы – например, позволить пользователям скрывать определенные типы видео или ограничивать время просмотра.

Отмечается, что Meta, материнская компания Facebook и Instagram, не подпадает под этот запрос.

Однако, как сообщило издание, в мае Еврокомиссия инициировала отдельное расследование, чтобы определить, влияет ли дизайн платформ Meta на формирование зависимости у детей, используя их неопытность.

TikTok, YouTube и Snapchat должны предоставить запрашиваемую информацию до 15 ноября, после чего Еврокомиссия примет решение, есть ли основания для дальнейших формальных процедур в отношении платформ.

Напомним, весной этого года президент Еврокомиссии намекала на возможность запрета TikTok в ЕС.

В начале июля Еврокомиссия обвинила Meta в нарушении правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся", что грозит многомиллиардным штрафом.

В том же месяце Суд ЕС отклонил иск компании Bytedance, которой принадлежит приложение TikTok, против решения Еврокомиссии признать его платформой с особым влиянием по Закону о цифровых рынках.