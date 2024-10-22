Как последние дни перед решающими выборами в Грузии увеличивают вероятность силового сценария

В понедельник министры по делам Европы 13 стран-членов Европейского Союза заявили, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если правительство не изменит свой курс.

"Даже малейшее смягчение или иное толкование этого четкого решения является или обманом, или просто ложью", – предупредили в Евросоюзе грузинское правительство.

Настолько откровенно – и на таком высоком уровне – представители ЕС еще не опровергали заявления грузинских властей. К примеру, о том, что, мол, вся критика носит предвыборный характер и что после выборов Запад неизбежно вернется к конструктивному диалогу с Тбилиси.

Уже 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.

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О предвыборной борьбе, которая вышла на финишную прямую, и может вылиться в силовое противостояние, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси между двух огней: что может определить победителя выборов в Грузии. Далее – краткое ее изложение.

Воскресенье, 20 октября. До решающих выборов осталось меньше недели.

В этот день оппозиция анонсировала масштабный марш "Грузия выбирает Евросоюз". Марш завершился митингом на Площади свободы – и визуально это стало самой масштабной политической акцией в Грузии по крайней мере за последнее десятилетие.

"Наверное, все это является знаком того, что приближается новое будущее, приближается новая Грузия! Та Грузия, которая стоит передо мной сегодня, является свободной Грузией. Здесь нет тех, кого заставили прийти; нет никого, кому сказали: если не придешь – потеряешь работу; нет здесь ни одного студента, который пришел потому, что ему было сказано: "если нет, то и стипендии не будет", – заявила со сцены президент Саломе Зурабишвили.

Президент подтверждает планы проевропейской оппозиции – а это избирательные блоки "Сильная Грузия", "За перемены", "Единство" и партия "Гахария за Грузию" – по результатам выборов сформировать техническое правительство, которое проведет необходимые изменения, после чего можно будет проводить досрочные выборы.

Эти четыре политические силы идут на выборы отдельно, и каждая должна преодолеть 5-процентный избирательный барьер.

А это означает, что согласно социологическим опросам, эти политические силы суммарно получат около 55% голосов. А учитывая, что в этом году выборы в Грузии впервые пройдут без мажоритарки, это должно гарантированно привести к смене власти.

Если, конечно, нынешняя власть согласится добровольно уйти.

В правящей партии, в свою очередь, заявляют, что людей на митинг оппозиции свозили и даже что оппозиция использовала в трансляциях видео с митингов "Грузинской мечты", чтобы продемонстрировать многолюдность акции.

Они не просто уверены в своей победе, а еще и надеются получить конституционное большинство в парламенте. По крайней мере, провластные СМИ публикуют результаты соцопросов именно с такой перспективой.

А чтобы подчеркнуть свою поддержку, уже 23 октября "Грузинская мечта" планирует провести свой митинг.

Нет сомнений, что административное давление позволит им привлечь немалое количество участников, однако искусственный характер этого мероприятия будет понятен всем.

Сейчас единственной темой, которая может быть спасительной для грузинской власти, является перспектива мирной реинтеграции с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

Однако, похоже, российские власти считают, что уже дали достаточно подарков "Грузинской мечте".

Это и открытие своего рынка, и возвращение авиарейсов, и отмена виз, а недавно визы были отменены даже для долгосрочного пребывания в России, что теоретически должно упростить трудоустройство.

При таких обстоятельствах ключевым вопросом становится другой: готова ли "Грузинская мечта" удерживать власть силой в случае своего поражения?

События последних дней существенно увеличивают вероятность силового сценария.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси между двух огней: что может определить победителя выборов в Грузии.