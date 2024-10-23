Британия выделит около $155 млн на морскую коалицию для Украины

Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов (около 155 млн долларов) на поддержку Коалиции морских сил и средств.

Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте британского правительства, передает "Европейская правда".

Великобритания выделяет дополнительные 120 млн фунтов на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

Как отмечается, новое финансирование выделяют на фоне усиления российских атак по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.

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Кроме этого, передается, что Великобритания и Норвегия совместно ищут около 130 млн долларов для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в декабре 2023 года Великобритания и Норвегия официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

Как известно, за последние три месяца Россия совершила почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине. В результате повреждений и уничтожений получили почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна.

В частности, российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что пострадало гражданское судно под флагом Панамы.

После этого Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.