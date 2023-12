Британия и Норвегия официально объявили о создании "морской коалиции" для Украины

Великобритания и Норвегия в понедельник, 11 декабря, официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили британское и норвежское Минобороны.

О создании "морской коалиции" в Лондоне объявили глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и его норвежский визави Бьорн Ариль Грам. Ее согласовали во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Коалиция морских сил и средств будет развивать долгосрочную поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие страны оказывают Украине, и поможет Украине трансформировать Военно-морские силы, сделав их оперативно совместимыми с силами НАТО и укрепив безопасность в Черном море.

Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.



It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.



Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri