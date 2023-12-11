Британия и Норвегия официально объявили о создании "морской коалиции" для Украины

Великобритания и Норвегия в понедельник, 11 декабря, официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили британское и норвежское Минобороны.

О создании "морской коалиции" в Лондоне объявили глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и его норвежский визави Бьорн Ариль Грам. Ее согласовали во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Коалиция морских сил и средств будет развивать долгосрочную поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие страны оказывают Украине, и поможет Украине трансформировать Военно-морские силы, сделав их оперативно совместимыми с силами НАТО и укрепив безопасность в Черном море.

Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.



It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.



Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023

"Новая "морская коалиция" будет тесно сотрудничать с украинскими ВМС и Министерством обороны с целью развития ряда возможностей, в частности быстрого развития морских сил в Черном море, дальнейшего развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей", – пояснили в Минобороны Британии.

В рамках коалиции Британия и Норвегия уже объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown. Кроме того, по данным Минобороны Украины, Киев получит 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил обе страны за создание коалиции, которая поможет "укреплять украинский флот, защищать морские транспортные пути и обеспечивать свободу судоходства".

"Опираясь на победу Украины в битве за Черное море в 2023 году, мы будем держать российский террор подальше от региона и гарантировать, что украинский экспорт продовольствия будет продолжать делать вклад в глобальную продовольственную безопасность", – добавил он.

Перед этим Дания передала Военно-морским силам Украины уникальные дроны – автономные гидрографические комплексы SeaBat T51, которые, в частности, позволяют выявлять подводные объекты.