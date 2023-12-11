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Британия и Норвегия официально объявили о создании "морской коалиции" для Украины

Понедельник, 11 декабря 2023, 18:33

Великобритания и Норвегия в понедельник, 11 декабря, официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили британское и норвежское Минобороны.

О создании "морской коалиции" в Лондоне объявили глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и его норвежский визави Бьорн Ариль Грам. Ее согласовали во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Коалиция морских сил и средств будет развивать долгосрочную поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие страны оказывают Украине, и поможет Украине трансформировать Военно-морские силы, сделав их оперативно совместимыми с силами НАТО и укрепив безопасность в Черном море.

"Новая "морская коалиция" будет тесно сотрудничать с украинскими ВМС и Министерством обороны с целью развития ряда возможностей, в частности быстрого развития морских сил в Черном море, дальнейшего развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей", – пояснили в Минобороны Британии.

В рамках коалиции Британия и Норвегия уже объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown. Кроме того, по данным Минобороны Украины, Киев получит 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодки.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил обе страны за создание коалиции, которая поможет "укреплять украинский флот, защищать морские транспортные пути и обеспечивать свободу судоходства".

"Опираясь на победу Украины в битве за Черное море в 2023 году, мы будем держать российский террор подальше от региона и гарантировать, что украинский экспорт продовольствия будет продолжать делать вклад в глобальную продовольственную безопасность", – добавил он.

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