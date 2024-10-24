Массовые подкупы и другие чудеса выборов в Молдове – взгляд международной наблюдательницы

20 октября в Молдове состоялось историческое голосование. Мы уже публиковали статью о неоднозначности и опасности результатов, а также репортаж о регионах, формирующих основу поддержки Кремля в Молдове.

В соседней стране за президентскими выборами и конституционным референдумом по европейской интеграции следили и профильные украинские организации, в том числе представительница Движения "ЧЕСНО".

О голосовании в Молдове глазами члена международной наблюдательной миссии Виктории Максимовой – в ее колонке Агитация, которой не было. Как кампания Санду проиграла российским манипуляциям. Далее – краткое ее изложение.

По ее словам, в последние дни предвыборной кампании в молдавских городах было на удивление тихо.

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"Не было активной агитации не только на президентской гонке, но и на важном для страны референдуме с вопросом, должна ли Молдова двигаться к вступлению в Европейский Союз", – констатирует автор колонки.

Но это не означает, что нарушений не было, подчеркивает наблюдательница.

Она отмечает, что на этих выборах Россия смогла организовать едва ли не беспрецедентную сеть для подкупа избирателей.

"Еще в начале месяца полиция заявила, что 130 тысячам избирателей пообещали вознаграждение за поддержку пророссийских вариантов как на выборах, так и на референдуме; теперь президент Санду оперирует цифрой в 300 тысяч. Эта сеть координируется с помощью Telegram-каналов, а выплаты ее участниками осуществлялись на специальные счета в подсанкционном российском "Промсвязьбанке", который обслуживает также военный бюджет РФ", – пишет Виктория Максимова.

Она обращает внимание, что такое количество голосов является очень высоким и способно полностью исказить электоральную картину, учитывая то, что на выборах в целом проголосовало чуть более 1,5 миллиона молдаван.

Именно референдум был основной целью россиян, уверена автор колонки.

Она отмечает, что Молдова готовилась к российским манипуляциям и утвердила новый избирательный кодекс, некоторые положения которого были разработаны именно для противодействия традиционным методам российских усилий по взлому инструментов демократии.

"Впрочем, полностью решить проблему организованной транспортировки подкупленных избирателей не удалось – от местных приходилось слышать, что жителям Приднестровья якобы обещали компенсировать стоимость поездки на такси", – рассказывает наблюдательница.

Другое, по ее мнению, следствие ограничений касательно агитационных кампаний – то, что они побудили партии еще больше прибегать к кампании "от двери до двери". Такая низовая агитация не запрещена; впрочем, ее труднее контролировать, как в разрезе оплаты труда привлеченных агитаторов, так и в контексте потенциального подкупа избирателей.

Этим пророссийские силы активно и пользовались, утверждает Виктория Максимова.

Отдельно она отмечает и вопрос языка, который остается мощным рычагом влияния РФ.

В итоге, как резюмирует представитель Движения ЧЕСТНО, тихая и якобы "цивилизованная" избирательная кампания проевропейских партий не смогла ничего противопоставить многомиллионным российским вливаниям в покупку голосов.

"Неудивительно, что референдум за движение в ЕС спасла только молдавская диаспора, до которой российское влияние просто не смогло добраться", – констатирует автор колонки.

Полученный в первом туре президентских выборов результат оказался неутешительным для действующего президента Майи Санду, а на референдуме разница между вариантами "да" и "нет" составила менее одного процента – 50,4% и 49,6% соответственно.

Максимова уверена, что противодействовать российскому гибридному влиянию возможно будет, только введя более жесткие меры противодействия, обосновав их доказательствами настолько вопиющего вмешательства в выборы.

Подробнее – в колонке Виктории Максимовой Агитация, которой не было. Как кампания Санду проиграла российским манипуляциям.