В Конгрессе США призвали рассмотреть "прямые военные действия", если войска КНДР войдут в Украину

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер считает, что если военные Северной Кореи вступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий".

Об этом пишет газета The Hill, передает "Европейская правда".

Тернер считает, что администрация американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис "должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов".

"Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", – заявил он.

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Напомним, разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.