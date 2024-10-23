США: Военные КНДР в Украине станут законными целями

В Соединенных Штатах считают, что северокорейские военные в случае участия в войне против Украины станут законными целями так же, как и российские.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду, 23 октября, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что пока США не имеют точных данных о том, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли они будут привлечены к боевым действиям против украинских сил.

"Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских", – добавил он.

Реклама:

"Возможность раненых или погибших военных из КНДР, которые воюют против Украины – думаю, она вполне реальна, если они действительно будут воевать (в Украине. – Ред.)", – отметил представитель Белого дома.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.