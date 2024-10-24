Как Австрия объединяется против ультраправых и какие сложности стоят на этом пути

В Австрии сложилась нетипичная для страны ситуация. Пророссийская ультраправая партия-победитель парламентских выборов не получила мандат на формирование правительства.

22 октября президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил сформировать правительство действующему канцлеру и лидеру Австрийской народной партии (ÖVP) Карлу Негаммеру, который привлечет социал-демократов (SPÖ) и, вероятно, небольшую либеральную партию NEOS.

И хотя по состоянию на сейчас риска ультраправого правительства в Австрии удалось избежать, дальнейшие коалиционные переговоры станут не меньшим вызовом, идет речь в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Бунт против ультраправых: как Австрия избежала прихода к власти пророссийской партии. Далее – краткое ее изложение.

Коротко напомним, что пророссийская ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) выиграла выборы с результатом 29% голосов. Второе и третье места заняли две партии, которые десятилетиями были крупнейшими и до сих пор исключительно их кандидаты занимали должность канцлера. В частности, Австрийская народная партия (ÖVP) – 26%, а также Социал-демократическая партия (SPÖ) – 21%.

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В парламент прошли и две меньшие партии – либеральная NEOS (9%) и "Зеленые" (8%).

Впрочем, во вторник впервые в послевоенной истории страны президент не дал мандат кандидату от сильнейшей партии сформировать правительство.

Теперь ÖVP и SPÖ начнут коалиционные переговоры. Однако их большинство является хрупким – 92 законодателя в 183-местной палате парламента.

Преимущество – всего один мандат, что делает крайне вероятным включение в будущую коалицию третьего партнера.

Наиболее вероятным считается вариант коалиции с либералами из NEOS, которые в потенциальном властном союзе являются единственными, кто заметно улучшил свой результат (+3 мандата по сравнению с прошлыми выборами, в итоге 18 депутатских портфелей).

В этой ситуации ультраправые Герберт Кикль и Партия свободы остались в выигрышной позиции. Еще до того, как новая коалиция приступит к выполнению обязанностей, они смогут критиковать ее за отсутствие абсолютного доверия избирателей, а с началом принятия конкретных решений – и подавно.

Ультраправые уже нарекли новую потенциальную власть "коалицией лузеров", и, надо сказать, небезосновательно.

Ведь новую коалицию создают партии, которые на нынешних выборах существенно уменьшили свое парламентское представительство.

А канцлер Нехаммер должен будет учитывать то, что почти три четверти избирателей не голосовали за то, чтобы он руководил страной еще пять лет.

Уже сейчас можно спрогнозировать, что коалиционные переговоры не будут простыми.

Негаммер назвал три ключевых вопроса, на которых будут сосредоточены переговоры. Это политика размещения, миграция и интеграция, а также система здравоохранения и медицинского обслуживания.

Самым большим камнем преткновения, как полагают, могут стать налоговые вопросы для реструктуризации бюджета.

Есть также конфликты в социальных, образовательных и экологических вопросах.

Вот о чем обе партии могли бы быстро договориться – так это о политике в отношении Украины.

Они продвигают поддержку Киева на основе австрийского нейтралитета. То есть курс гуманитарной и финансовой помощи, которого Вена придерживалась до сих пор, мог бы быть продолжен.

Сложнее становится, если коалиция будет трехпартийной. Либералы с NEOS имеют немало отличных позиций, особенно с эсдеками.

Список разногласий, которые раскалывают потенциальных коалиционных партнеров, является длинным.

Сейчас никто не дает гарантий, что финал коалициады будет счастливым.

И именно поэтому Герберт Кикль считает, что его шансы сформировать правительство не потеряны.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Бунт против ультраправых: как Австрия избежала прихода к власти пророссийской партии.