Шаппс призвал помочь Украине выиграть войну, чтобы предотвратить вторжение Китая в Тайвань

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал страну и союзников помочь Украине победить Россию, иначе Китай получит сигнал к нападению на Тайвань и тогда уже Запад испытает глобальные последствия.

Об этом он написал в колонке для The Sunday Times, передает "Европейская правда".

Шаппс отметил, что Китай сотни раз четко выражал свою позицию относительно "воссоединения" с демократическим Тайванем.

Однако, по его словам, несмотря на большое количество доступной информации, "мир почему-то не понимает важности этой будущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе".

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"Если вы думаете, что конфликт на маленьком острове в 6 000 миль от вас имеет значение, и считаете, что Британия не должна в него вмешиваться, то это огромная ошибка", – считает Шаппс.

По его мнению, "мир может быть втянут в глубокую рецессию, которая будет стоить триллионы и разрушит сектора от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовые потери от COVID-19 и войны в Украине вместе взятых".

Британский политик отметил, что глава Кремля Владимир Путин, когда пошел на Киев, надеялся захватить его за несколько дней, однако "храбрые украинцы не были готовы к тому, что их демократия будет раздавлена большим соседом".

По мнению Шаппса, война России против Украины – "экзистенциальный тест для Запада".

"Перерастет ли российско-украинская война в глобальный конфликт? Не сомневайтесь: Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы мы потерпели поражение. Такие страны мало считаются с демократией и правами собственных граждан. Их целью является изменение мирового порядка в пользу собственных тоталитарных режимов", – считает он.

Поэтому, по его словам, если "мы сейчас не сделаем все необходимое для того, чтобы Путин проиграл, то пострадаем от последствий не только здесь, в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

"Цена разрешения на использование нашего оружия, даже (по целям – ред.) внутри России, будет минимальной по сравнению с последствиями победы Путина – и тем самым позволит другим поверить в то, что можно оттянуть время, когда Запад не будет заинтересован в этом", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Шаппса, сейчас настало время не только предоставить разрешение на использование наших ракет большой дальности Storm Shadow, но и сделать это, не дожидаясь решения Вашингтона.

Экс-министр также призвал британское правительство удвоить оборонную поддержку Украины, "несмотря на расходы на пополнение запасов боеприпасов", и призвал "остальных членов НАТО и другие цивилизованные страны последовать этому примеру".

В сентябре Шаппс призвал Лондон снять ограничения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Позже стало известно, что глава МИД Британии Дэвид Лемми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

Также по информации The Times, США и Британия якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с командующим Вооруженных сил Великобритании Энтони Радакином обсудил и реализацию "плана победы".