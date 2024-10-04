Как Украина получила шанс на НАТО и при чем здесь визит Рютте

1 октября бывший премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО.

В тот же день на своей первой пресс-конференции Рютте объявил, что одним из трех приоритетов для работы на посту будет поддержка Украины, и пообещал приблизить вступление Украины в Альянс.

А чтобы проиллюстрировать, что это не только риторика, он уже 3 октября прибыл в Киев с коротким визитом.

К сожалению, этим символизмом публичные сигналы от нового генерального секретаря и ограничились. В комментарии о движении Украины к членству Рютте ограничился общими фразами, которые не содержали новостей.

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Впрочем, это не означает, что здесь нет движения, пишет редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в статье Генсек без приглашения: правда ли НАТО готовится к вступлению Украины и в чем самые большие преграды. Далее – краткое ее изложение.

Возможность приглашения Украины в Альянс сейчас действительно обсуждается всерьез. Но непублично.

Эту информацию долгое время держали в тайне, но после слива в американские СМИ о том, что даже Белый дом начал благосклонно относиться к этой идее, обсуждение этой инициативы признают и в Киеве, и в государствах-партнерах.

И нет никаких сомнений, что на полях встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября в Германии, этот вопрос также будет обсуждаться. Это одна из причин, почему Контактная группа по вопросам обороны Украины собирается на встречу на уровне лидеров, в том числе в присутствии президента США – кстати, это произойдет впервые за время существования формата.

Причина этого тектонического изменения – то, что Байден отказался от борьбы за президентскую номинацию и осознал, что этот президентский срок станет завершением его политической карьеры.

А значит, встал вопрос legacy, то есть его политического наследия.

Джо Байдену, который посвятил политике более 50 лет жизни, совсем не безразлично, что он оставит в истории.

Отказ от излишне осторожной политики в отношении российской войны и приглашение Украины в НАТО рассматриваются как возможные шаги для этого.

Именно поэтому Владимир Зеленский включил этот элемент в свой "план победы". По информации ЕП – предварительно получив положительный отклик на эту идею из Вашингтона.

Так что, приглашение у нас в кармане? Увы, нет.

И заявления Зеленского после переговоров с генсеком НАТО это подтверждают.

Даже в случае поддержки Байдена на пути к приглашению остается несколько важных преград.

Первая – это то, что Альянс действует по принципу консенсуса, поэтому для решения о приглашении Украины надо привлечь на свою сторону и канцлера Германии Шольца, и турецкого лидера Эрдогана, и государства с особыми отношениями между их лидерами и Кремлем – Словакию и Венгрию.

Но есть и другая, наверное, еще более сложная преграда. Как сформулируют это приглашение при условии, что часть международно признанной территории Украины оккупирована? Как сделать, чтобы компромиссные формулировки были приемлемыми для президента Зеленского и народа Украины?

Именно для поиска ответов на эти и другие вопросы визит генсека Альянса имеет особый вес.

То, что на предыдущей должности Марк Рютте доказал свою способность на смелые решения, дает основания для осторожного оптимизма также относительно формата приглашения – конечно, если дискуссия по нему таки дойдет до финальной стадии.

В любом случае, хорошо, что эта дискуссия вообще началась.

Ведь всего четыре месяца назад это казалось просто невозможным.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Генсек без приглашения: правда ли НАТО готовится к вступлению Украины и в чем самые большие преграды.