Павел Климкин о вызовах, которые придется преодолеть Украине после выборов в США

До дня выборов в США остался ровно месяц: 5 ноября здесь одновременно будут избирать нового президента, новый состав Палаты представителей и треть состава Сената.

И эти выборы уже сейчас являются ключевым событием не только в американской, но и в международной политике. Хотя Соединенные Штаты уже не способны самостоятельно определять мировую повестку дня (как было прежде), но остаются важнейшим глобальным игроком.

Для Украины значение этих выборов еще весомее.

О том, какие вызовы придется преодолеть Киеву после выборов в Соединенных Штатах, читайте в статье министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина Эпоха после Байдена. 5 тезисов о вызовах, ожидающих Украину как с Трампом, так и с Харрис. Далее – краткое ее изложение.

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Будем говорить откровенно: наше существование как страны и нации зависит от умения получать поддержку от США. А значит, нам необходимо понимать и использовать американскую политику для достижения этой цели.

При этом надо осознавать, что для абсолютного большинства американцев мы не являемся вопросом ежедневного внимания. Это подтвердили и последние дебаты кандидатов на должность вице-президента, которые были очень "американскими" во всех смыслах – в том числе из-за того, что они обошлись без упоминания Украины.

Как именно нам привлекать и не терять поддержку в этих условиях?

Во-первых, демократов и республиканцев разделяют уже не политические разногласия, как было в прошлом. Хотя мы и должны в диалоге с США отстаивать позицию Украины, но при этом необходимо слышать наших партнеров, американцев – и понимать, что они руководствуются своими, а не нашими приоритетами и чувствительными вопросами. И не только сейчас. Избирательная гонка усиливает градус эмоций, но они никуда не денутся и после кампании.

Во-вторых, это выборы не только президента США, что еще больше усиливает важность умения слышать и понимать американских партнеров из обоих лагерей.

Двухпартийная поддержка – это не только политический лозунг. Без нее мы просто не получим помощи. Поэтому главное, чтобы ни среди демократов, ни среди республиканцев не становилось "меньше Украины".

В-третьих, надо осознавать, что внимание США к Европе уменьшится, и это даст пространство для влияния агентов РФ.

Уход от Европы произойдет при любом результате американских выборов, потому что для Вашингтона вызовы в Азии – на порядок важнее.

А если присутствие США в Европе существенно уменьшится, то автоматически станет громче нытье о том, что в новую европейскую систему безопасности должна быть включена Россия, в той или иной форме.

Украина имеет право на участие в этой дискуссии, но здесь нас ждет политическое и эмоциональное "минное поле", плотность которого будет зависеть от готовности нашего государства придерживаться или отказаться от действующего подхода "все или ничего".

В-четвертых, при всем различии Трампа и Харрис и их команд, есть риск, что в результате их тактика будет очень разной – но стратегия окажется довольно похожей.

С обеими возможными администрациями нас ждут сложные дискуссии. Особенно когда от нас будут ждать не стратегии Победы, а стратегии выхода из войны.

В-пятых. Ни среди демократов, ни среди республиканцев не чувствуется адекватного понимания внутренних украинских рисков.

В США все игроки подчеркивают, что именно Украина должна сказать, как она видит выход из этой войны. На Украину просто хотят возложить ответственность за выбор будущего компромисса. Выбор уступок, ценой которых Украина сможет прекратить войну.

Мы, конечно, не должны пугать американцев эмоциональной дестабилизацией общества вплоть до возможного гражданского конфликта, этот аргумент не сработает. Однако наш долг – внятно объяснить внутренние риски и вызовы. Потому что представители власти США их действительно часто не понимают.

После выборов нас ожидает новая эра американской политики, и мы еще должны найти свое место в ней.

Это, к слову, дополнительно подчеркивает важность двухпартийной поддержки и необходимость проговаривать и объяснять все инициативы, которые мы продвигаем, с игроками по обе стороны американской политической битвы.

Подробнее – в материале Павла Климкина Эпоха после Байдена. 5 тезисов о вызовах, ожидающих Украину как с Трампом, так и с Харрис.