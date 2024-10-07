Премьер Словакии сказал Шмыгалю о холодном отношении к вступлению Украине в НАТО, но не в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил заявление о своем негативном отношении к членству Украины в НАТО, однако при этом пообещал не блокировать путь в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", его слова, сказанные на межправительственной встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем, приводит "Суспільне".

Фицо сказал, что Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в ЕС, однако к членству в НАТО относится "холодно".

"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас", – отметил словацкий премьер.

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Он добавил, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине.

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими... Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем никаких препятствий класть на вашем пути", – добавил Фицо.

Денис Шмыгаль и Роберт Фицо в понедельник проводят вторые межправительственные консультации неподалеку от Ужгорода.

Перед визитом в Украину Фицо заявлял, что он как глава словацкого правительства никогда не согласится на вступление Украины в НАТО.