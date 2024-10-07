Прем’єри України і Словаччини зустрічаються під Ужгородом після заяв Фіцо щодо НАТО

Прем’єр-міністри України і Словаччини Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок проводять другі міжурядові консультації на тлі свіжої заяви словацького глави уряду про його опозицію до вступу України в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Міжурядова зустріч Словаччини та України відбувається майже через пів року після попередньої у квітні, що пройшла у словацькому місті Міхаловце. Тепер словацькі урядовці відвідують готельний комплекс "Верховина Resort", розташований приблизно за 20 кілометрів від Ужгорода.

Глави урядів обговорять дорожню карту – план спільних дій між Україною та Словацькою Республікою, який Роберт Фіцо та Денис Шмигаль підписали на першому спільному засіданні урядів у квітні цього року.

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"Дорожня карта включає співпрацю в галузі енергетичної безпеки, інфраструктурних проєктів та економіки. Вона також стосується підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, який був представлений на першому глобальному мирному саміті", – повідомляє відділ преси та інформації канцелярії уряду Словацької Республіки.

Члени уряду обговорять підтримку членства України в Європейському Союзі, а також співпрацю в галузі оборонної промисловості, розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.

Про очікувану зустріч з Фіцо у соцмережі X (Twitter) повідомив і Денис Шмигаль.

"Зосередимося на обговоренні дорожньої карти – плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання. Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі", – написав прем'єр.

"Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики "нового прагматизму", – зазначив він.

Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Нещодавно Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.