СМИ: Зеленский посетит Хорватию для участия в саммите с балканскими странами

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Хорватию, где примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа в городе Дубровник.

Об этом сообщает N1 со ссылкой на источники в хорватском правительстве, информирует "Европейская правда".

Саммит в Дубровнике станет третьим в таком формате – первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй – в Тиране в феврале 2024 года.

Цель встречи в Дубровнике – продемонстрировать солидарность и поддержку стран юго-восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.

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По словам источника в хорватском правительстве, ожидается, что вместе с Зеленским и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем во встрече примут участие высокопоставленные чиновники из 12 балканских стран, в том числе три главы государств, пять премьер-министров и четыре министра иностранных дел.

В частности, на саммите будут присутствовать президенты Наташа Пирц-Мусар из Словении, Яков Милатович из Черногории и Вьоса Османи из Косова, а также премьер-министры Кириакос Мицотакис из Греции, Димитар Главчев из Болгарии, Эди Рама из Албании, Христиан Мицкоский из Северной Македонии и Боряна Кристо из Боснии и Герцеговины.

Турция, Сербия, Румыния и Молдова будут представлены министрами иностранных дел. В саммите также примут участие вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуйца и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Ожидается, что участники саммита примут совместную декларацию, текст которой еще обсуждается, но она будет соответствовать декларациям двух предыдущих саммитов.

Ключевые пункты декларации включают осуждение российской агрессии, поддержку территориальной целостности Украины, включая Крымский полуостров, поддержку мирного плана Зеленского, призывы к расследованию военных преступлений в Украине, поддержку стремления Украины к членству в ЕС и НАТО, а также поддержку энергетической безопасности страны и послевоенного восстановления.

Ожидается, что на полях конференции в Дубровнике Пленкович и Зеленский подпишут соглашение о сотрудничестве между Хорватией и Украиной, которое формализует действующую деятельность между двумя странами, в частности, в сфере гуманитарной помощи, разминирования и расследования военных преступлений.

По словам источников, соглашение поставит помощь, которую Хорватия уже предоставляет Украине, на долгосрочную основу.

Напомним, в сентябре хорватский премьер-министр Андрей Пленкович во время визита в Киев объявил об очередном пакете военной помощи Украине.