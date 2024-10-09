Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов

Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, который будет составляющей кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом вечером 9 октября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров из G7.

Речь идет о европейской доле кредита на 50 млрд долларов (в евро – 45 млрд) от G7, который будет погашаться за счет будущих доходов от инвестирования замороженных суверенных активов РФ, идею которого лидеры согласовали в июне.

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ЕС планирует, чтобы средства стали доступными для Украины с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, которые изложены в специальном плане реформ (Ukraine Plan)

"Системы управления и контроля, которые предложили в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и других нарушений так же будут применяться к этому займу", – отмечают в коммюнике.

"Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать марофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет так же примет текст без поправок", – добавили в нем.

Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, через которые происходит пересмотр и продление наложенных на Россию санкций – чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.

Венгрия последовательно угрожала блокировать это решение внутри ЕС до президентских выборов в США, и таким образом заблокировать всю инициативу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, Еврокомиссия предлагала продлить период, когда пересматриваются санкции, с 6 до 36 месяцев, однако Венгрия не захотела вносить это предложение на обсуждение послов ЕС. Поэтому принятое решение не содержит предохранителя от неожиданной отмены санкций, как хотели США.

По данным от этих же собеседников, голосование в Европарламенте ожидается 22 октября.