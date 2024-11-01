Признает ли Запад выборы в Грузии и на что рассчитывает оппозиция

26 октября граждане Грузии выбирали новый состав парламента. Озвученная Центризбиркомом победа партии власти "Грузинская мечта" вызывает много вопросов и внутри страны, и на Западе.

И проевропейская оппозиция, и президент Саломе Зурабишвили считают эти выборы сфальсифицированными.

28 октября в Тбилиси прошел многотысячный митинг против фальсификаций и за отмену результатов выборов. Однако на этом уличная активность пока пошла на спад. Небольшой митинг был на следующий день 29 октября, тогда как 30-го уличные акции не происходили.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

В среду президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Грузии: "Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила".

Сейчас это одно из самых критических заявлений относительно событий в Грузии. Причем слова украинского президента можно толковать и как многолетний крен грузинской власти в сторону Кремля, и как поражение оппозиции на последних выборах.

Однако относительно последнего пока не стоит спешить с выводами.

Большинство западных стран пока предпочитают держать паузу. Показательный момент: несмотря на объявленную победу, "Грузинская мечта" получала крайне мало поздравлений – жестов, которые могли бы стать доказательством международного признания результатов.

Впрочем, такое молчание Запада – явно не то, на что рассчитывает грузинская оппозиция.

Пока к реальным шагам приступили только две страны: Канада и Швеция.

Стоит признать, грузинские выборы прошли в очень непростое для Запада время, когда большинство лидеров предпочитает держать паузу.

Речь идет прежде всего о выборах в Соединенных Штатах. Ранее в грузинской власти не скрывали, что вместе с Виктором Орбаном сделали ставку на победу Дональда Трампа, который явно не будет обращать особого внимания на несоответствие этих стран демократическим нормам.

Однако и сейчас, до выборов, внимание Вашингтона сконцентрировано на внутренних событиях, что делает невозможным оперативную реакцию на события на Южном Кавказе.

Не лучшая ситуация и в ЕС, где приступают к назначению новых еврокомиссаров.

А пока на Западе продолжается вынужденная пауза, в Грузии готовятся к судебным спорам.

Оппозиция и неправительственные организации завершают подготовку документов, чтобы оспорить выборы в судебном порядке.

Конечно, особых надежд на независимость и беспристрастность грузинской судебной системы у них нет. Однако четкая аргументация, как и в каких масштабах власть проводила фальсификацию выборов, должна пригодиться для давления на Запад.

В свою очередь грузинские власти пытаются перехватить здесь инициативу.

Грузинская прокуратура по заявлению Центризбиркома уже объявила об открытии расследования по фактам возможной фальсификации парламентских выборов.

Очевидно, что следствие не заметит нарушений и дело завершится обвинением в сторону оппозиции за клевету.

Показательно, что в "Грузинской мечте" уже обещают наказание даже для тех социологических компаний, чьи экзитполы показали победу оппозиции.

И именно поэтому для всех очевидно, что без массовых протестов все другие попытки сопротивления фальсификациям не дадут результатов.

Но, масштабный протест в Грузии был только вечером 28 октября, дальше протесты пошли на спад.

Если действительно массовых протестов не будет и в ближайшие выходные – внимание Запада к Грузии начнет ослабевать.

"Окно возможностей" для европейской Грузии еще открыто, однако уже вскоре может снова закрыться. В течение ближайших дней увидим, воспользовались ли в Грузии этим шансом.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.