Трамп подал иск против телеканала на заоблачную сумму за "предвзятое" редактирование интервью Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп реализовал свою угрозу и подал иск на заоблачную сумму против телеканала CBS, который, по его мнению, предвзято подкорректировал интервью с его соперницей Камалой Харрис.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

31 октября Трамп подал иск против CBS Broadcasting Inc. и CBS Interactive Inc. и требует от них возмещения в размере 10 миллиардов долларов.

В иске, поданном в окружной суд Северного округа Техаса юридическая команда экс-президента утверждает, что интервью с Харрис в программе "60 Minutes" и связанные показы были "предвзятыми и противозаконными вмешательствами в выборы и мнение избирателей" с целью "ввести общественность в заблуждение и склонить чаши весов на другую сторону" в пользу Камалы Харрис.

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Также в иске требуют опубликовать полный неотредактированный текст интервью.

Дела в суде распределяются таким образом, что данный иск автоматически попадает на рассмотрение к судье, назначенному Трампом.

В пресс-службе CBS в очередной раз отвергли обвинения экс-президента. "Интервью не "лечили" и 60 MINUTES не скрыла ни одного фрагмента ответа вице-президента на данный вопрос.60 MINUTES честно показал интервью зрителям, чтобы информировать их, а не ввести в заблуждение. Иск, поданный Трампом, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться", – заявили в пресс-службе.

Перед этим Трамп набросился с критикой на CBS, говорил о планах судиться и говорил, что его "следует лишить лицензии".

В сокращенной версии обрезали часть ответа Харрис на тему войны Израиля и ХАМАС, однако впоследствии телеканал опубликовал полную транскрипцию ее ответов так, как это было в эфире.

Телеканал CBS сообщил, что предлагал Трампу интервью в этой же программе, и он сначала согласился, но потом отозвал согласие.

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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