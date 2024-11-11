Почему в ЕС видят прогресс в реформировании таможни, несмотря на недовольство граждан

ЕС опубликовал ежегодный отчет о прогрессе Украины на пути к членству, и в нем таможенная сфера получила высокую оценку. Более того, уже третий год подряд достижения Украины в этой сфере отмечаются как очень хорошие.

На первый взгляд, надо радоваться такой ситуации.

Но если посмотреть внимательнее – можно увидеть определенный парадокс: эксперты ЕС положительно оценивают прогресс в таможенной сфере, а граждане считают таможню одним из самых коррумпированных государственных органов.

О том, что же такого происходило в таможенной сфере за этот год, чего не увидели граждане, но положительно оценили эксперты ЕС, читайте в колонке руководителя проекта ИЭД "За прозрачную и честную таможню" Оксаны Кузякив Незаметный успех: почему прогресс в реформировании таможенной сферы видят в ЕС, но не в Украине. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки сразу отмечает, что предметом оценки является готовность институтов (то есть функционирование того или иного ответственного органа, наделенного полномочиями эти процедуры и правила выполнять). В то время как граждане и бизнес оценивают результат.

"Если изменения в институциях и их работе комплексные и требуют усилий разных заинтересованных сторон, то ожидаемый результат не будет быстрым, и его вид на промежуточном этапе будет неполным. Вероятно, именно этим вызван этот парадокс", – отмечает Оксана Кузякив.

Так какие реформы оценивали эксперты ЕС?

По словам эксперта, в апреле 2024 года Украина успешно начала международную эксплуатацию Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS, этап 5).

Она напоминает, что эта система убирает барьеры и является основой для свободного перемещения товаров между странами Европы (не только ЕС). Режим общего транзита объединяет таможенные службы 35 стран Европы.

Руководитель проекта ИЭД "За прозрачную и честную таможню" вспоминает об изменениях в Таможенный кодекс, направленных на его гармонизацию с Таможенным кодексом ЕС.

"Также начата разработка нового Таможенного кодекса для полного соответствия требованиям ЕС", – продолжает автор колонки.

По ее словам, прогресс был зафиксирован и в сфере развития цифровых технологий – в 2024 году правительство Украины утвердило стратегический план цифровизации таможенной службы на 2024-2026 годы, включающий внедрение систем обработки деклараций и управления рисками в соответствии со стандартами ЕС.

И наконец, добавляет эксперт, борьба с контрабандой – в декабре 2023 года был принят закон, криминализирующий крупномасштабную контрабанду. А Бюро экономической безопасности получило полномочия на досудебные расследования этих случаев.

Оксана Кузякив признает, что здесь есть большие ожидания, но и определенный скепсис – прежде всего из-за оценки способности правоприменения и качества судебной системы.

"И в этом заключается ключевая проблема. Ведь ответы на вопрос, сработают ли указанные реформы и как быстро граждане и бизнес увидят результат, зависят прежде всего от применения.

И именно применение – самое слабое место законов и регуляций в нашей стране", – констатирует руководитель проекта ИЭД „За прозрачную и честную таможню".

По ее словам, ключевыми задачами на 2025 год является переход на высшую, уже шестую, фазу NCTS (что на практике будет означать внедрение новых требований ЕС по элементам безопасности и защиты данных в таможенных декларациях транзита товаров), а также доработка нового Таможенного кодекса в соответствии с Таможенным кодексом ЕС.

Также от Украины ждут улучшения способности Гостаможслужбы, в частности повышения кадровой и финансовой обеспеченности таможни, прогресса в реализации стратегического плана цифровизации Гостаможслужбы на 2024-2026 годы, а в дополнение – расширения программы авторизованных экономических операторов (AEO).

Подробнее – в колонке Оксаны Кузякив Незаметный успех: почему прогресс в реформировании таможенной сферы видят в ЕС, но не в Украине.