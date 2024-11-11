В ЕС прокомментировали якобы идею Трампа о европейских войсках в буферной зоне в Украине

В Еврокомиссии отреагировали на публикации в прессе, что "мирный план" избранного президента США Дональда Трампа якобы предусматривает развертывание европейских войск в созданной в будущем буферной зоне между украинскими и российскими войсками.

С комментарием выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Недавно британская газета The Telegraph сообщила, что Трамп якобы может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.

По данным издания, роль США в этой миссии заключалась бы в предоставлении оружия Украине, чтобы предотвратить возобновление агрессии со стороны России. План не предусматривает развертывания американских войск для патрулирования зоны.

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Представитель Еврокомиссии по международным делам Петер Стано заявил, что "на этом этапе нет решения о направлении Европейским Союзом своих войск в любой роли или форме на украинскую землю".

Стано отметил, что уже существует тренировочная миссия ЕС для украинских солдат, но они проходят подготовку на территории ЕС.

Он также признал, что среди стран-членов ЕС ведутся дискуссии о переносе части такой деятельности в Украину, но единодушия в этом вопросе пока нет.

Напомним, в Белом доме накануне заявили, что до завершения своей президентской каденции президент Джо Байден будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне прихода администрации Дональда Трампа.