Bloomberg: Старший сын Трампа не войдет в его администрацию

Дональд Трамп-младший – старший сын избранного президента США Дональд Трампа – заявил, что не будет занимать ни одну официальную должность в будущей администрации своего отца.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

Агентство напоминает, что младший Трамп играл активную роль в последней президентской кампании своего отца. В частности, это именно он предложил кандидатуру Джей Ди Венса на должность вице-президента.

Кроме того, он помогал проверять будущих назначенцев администрации "на верность избранному президенту", пишет агентство.

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Как указано, Дональд Трамп-младший вместо должности в президентской администрации присоединится к венчурной компании 1789 Capital, которая инвестирует в компании консервативного направления.

Большую часть своей профессиональной карьеры Трамп-младший проработал в компании Trump Organization. Недавно он вместе со своим отцом и братьями Эриком и Бэрроном начал заниматься криптовалютным бизнесом – компанией World Liberty Financial.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики, обе должности должны занять политики, принадлежащие к ястребиному крылу партии и более склонные к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Кроме того, Трамп выдвинул постпредом в ООН трампистку, которая жестко критикует организацию.