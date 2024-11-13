Топ-генерал НАТО: "Если бы у россиян не было "ядерки" – мы бы помогали выгнать их из Украины"

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бауэр сказал во время дискуссии, организованной Международным институтом стратегических исследований.

Бауэра спросили, не пришло ли время расширить помощь Украине, с намеком на физическое присутствие определенных сил западных союзников.

"Воевать в Афганистане – это не то же самое, что воевать с россиянами в Украине. У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы на такой риск?", – отметил адмирал.

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Он продолжил, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос о том, почему решение об этом принимались так долго, однако в начале лидеры действительно колебались, где проходят "красные линии" Кремля.

"Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор...

Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы выгонять их оттуда. Но у них ядерное оружие. Поэтому это не то же самое, что Афганистан", – сказал Роб Бауэр.

Напомним, Бауэр завершает работу на своей должности, его заменит итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Весной этого года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзникам не стоит исключать возможность ввода западных войск в Украину, чтобы создать для России "стратегическую неопределенность".