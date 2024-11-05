Новый топ-генерал НАТО приступит к обязанностям в январе 2025 года

Итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, который заменит нидерландца Роба Бауэра на посту главы Военного комитета НАТО – высшей военной структуры Альянса, приступит к исполнению обязанностей в середине января 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Europa Press.

Каво Драгоне, который сейчас возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил Италии, был избран на высшую военную должность в НАТО в сентябре 2023 года. Но Альянс позволил ему завершить срок на должности в итальянских Вооруженных силах, поэтому назначение затянулось.

Ожидается, что смена руководителей Военного комитета НАТО состоится после его заседания 15-16 января 2025 года, которое станет последним для Бауэра.

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Джузеппе Каво Драгоне

По данным источников Europa Press, 17 января состоится специальная встреча с военными представителями НАТО, на которой Каво Драгоне возьмет на себя обязанности главы высшего военного органа в Альянсе.

67-летний адмирал Джузеппе Каво Драгоне связал всю военную карьеру с Военно-морскими силами Италии: возглавлял военно-морские силы спецопераций и командовал экипажами нескольких авианосцев.

Председатель Военного комитета является высшим военным должностным лицом в НАТО и тесно сотрудничает с генеральным секретарем, Атлантическим советом и другими органами Альянса, выполняя роль главного совещательного голоса по военным вопросам.

Он представляет коллективные взгляды всех начальников генеральных штабов стран НАТО и руководит повесткой дня и дискуссиями Военного комитета.

Напомним, предшественник Каво Драгоне, Роб Бауэр в марте 2024 года совершил визит в Украину.