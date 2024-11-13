Больше всего украинцев считают, что Украине для вступления в ЕС потребуется до пяти лет

Наибольшая доля украинцев считает, что для вступления в Евросоюз Украине понадобится от трех до пяти лет, а вместе с оптимистами, ожидающими вступления менее чем за три года, это – более 50% респондентов.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения от социологической группы "Рейтинг".

34% опрошенных считают, что Украине для вступления в ЕС понадобится от трех до пяти лет, и еще 20% – что это возможно менее чем за три года. Совокупно эти две группы составляют 54% от опрошенных.

10% считают, что для вступления понадобится 6-8 лет, 6% – 9-10 лет, 19% – что процесс займет более 10 лет.

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Еще 3% думают, что Украина никогда не вступит в ЕС, и 8% не смогли определиться с ответом или не стали отвечать.

Напомним, с июня 2024 года Украина находится на этапе открытия переговоров о вступлении в ЕС и проходит масштабный анализ законодательства на соответствие европейскому.

Еврокомиссия готова открывать первые переговорные кластеры с Украиной в 2025 году при выполнении необходимых условий.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает реалистичным прогноз, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.