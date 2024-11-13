Прокуратура просит для Ле Пен 5 лет тюрьмы за махинации в Европарламенте

Прокуратура Парижа в среду, 13 ноября, попросила суд признать ультраправую депутата Марин Ле Пен виновной в хищении средств по делу о мошенничестве в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Обвинение запросило для Ле Пен пять лет заключения, три из них условно. В случае такого приговора де-факто лидер "Национального объединения" не сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

Во время судебного заседания на прошлой неделе Ле Пен заявила, что планирует баллотироваться на пост президента Франции в четвертый раз, и если ей запретят это делать, "миллионы французов будут лишены своего кандидата в президенты".

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После выступления обвинения защита Ле Пен получит возможность представить свои аргументы перед судьей. Дата приговора должна стать известна до конца ноября и, вероятно, придется на начало 2025 года.

В случае признания вины Ле Пен может подать апелляцию, но прокуратура требует немедленного исполнения приговора. Поэтому все будет зависеть от того, состоится ли новое судебное разбирательство до или после 2027 года, когда во Франции состоятся президентские выборы.

Марин Ле Пен, ее партию "Национальное объединение" и еще 24 человека, в том числе нынешних и бывших французских законодателей и евродепутатов, обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда парламентских помощников в течение 2004-2016 годов.

Доказательства, представленные в суде, показали, что многие "помощники" законодателей почти не бывали в Европарламенте, а в некоторых случаях даже не общались с депутатами, на которых якобы работали.

И Ле Пен, и другие фигуранты дела вину отрицают.

В то же время в 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.