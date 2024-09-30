Во Франции начинается суд над Ле Пен и соратниками по поводу фиктивных помощников в Европарламенте

Во Франции в понедельник начинается суд над рядом лиц, имеющих отношение к "Национальному объединению", в том числе над неформальным лидером политсилы Марин Ле Пен, по делу о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

30 сентября Марин Ле Пен и еще 26 человек предстанут перед судом в Париже по обвинению в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов политсилы в Европарламенте, которые получали деньги за эту работу, а фактически работали на партию.

Первые известия о возможных злоупотреблениях поступили от анонимного лица из Европарламента в мае 2015 года. Согласно этим утверждениям, 20 человек, оформленных на работу как помощники евродепутатов тогда еще "Народного фронта", де-факто занимали официальные должности в структуре партии и выполняли соответствующие задачи. Это противоречит правилу, что гонорары помощникам из бюджета Европарламента не могут использоваться как зарплата по контракту с соответствующей политсилой.

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В следующем году по этим фактам начали расследование. Предполагают, что таким образом "Нацобъединение" за период с 2004 по 2016 год незаконно потратило около 3 млн евро – такой оказалась общая сумма из месячных 21 тысячи евро, которые предоставляют каждому евродепутату для выплаты гонораров помощникам.

В частности, выяснилось, что дама, которая числилась ассистенткой Жана-Мари Ле Пена, на самом деле была его доверенным секретарем. Сотрудница-помощница Марин Ле Пен проводила больше времени в офисах в пригороде Парижа, чем в Европарламенте.

Свидетельства по делу, которые собрали в ходе расследования, утверждают, что Ле Пен попросила евродепутатов партии нанимать для работы в Европарламенте только по одному помощнику, чтобы остальная сумма, которую предоставляют на оплату их работы, шла на нужды партии.

Кроме Жана-Мари Ле Пена и Марин Ле Пен, судят еще 25 относящихся к партии лиц, в том числе трудоустроенных такими помощниками, и саму партию как юридическое лицо. Ле Пен-старший не будет физически присутствовать на заседаниях из-за своего почтенного возраста и состояния здоровья.

В последних комментариях по этому вопросу Марин Ле Пен заявила, что на суде планирует доказывать, что партия ничего не нарушила, и что она "уверена в их невиновности".

В случае обвинительного приговора по статьям о хищении средств и соучастии в таких действиях им грозит десятилетнее лишение свободы и пятилетний запрет занимать выборные должности. Это может поставить под угрозу планы Ле Пен в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.