СМИ: В Минюсте США назвали "безумным" выбор Трампа на должность генпрокурора

Сотрудники Министерства юстиции США заявили, что намерение избранного президента Дональда Трампа номинировать на должность генпрокурора члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гейца вызвало шок.

Об этом сообщает телеканал NBC News, информирует "Европейская правда".

Один из чиновников говорит, что этот выбор Трампа был "действительно ошеломляющим", а еще один назвал его "сумасшедшим".

Телеканал напоминает, что Гейц был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений.

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Он также является ярым сторонником Трампа и регулярно критиковал как Министерство юстиции, так и ФБР, в частности, призывал к сокращению финансирования ФБР и его ликвидации.

Особенно критически Гейц относился к расследованию Министерства юстиции относительно штурма Капитолия 6 января 2021 года, регулярно распространяя различные теории заговора по этому поводу.

"Что, черт возьми, происходит?!", – комментировал номинацию Гейца один из высокопоставленных чиновников Минюста США.

Этот сотрудник назвал "смехотворным" выдвижение кандидатуры Гейца, заявив, что он не должен быть утвержден на такой важный пост на монументальном этапе истории.

Другой сотрудник Министерства юстиции сказал: "Я с трудом подбираю слова".

"И послушайте, он обладает уникальной квалификацией. Сколько еще потенциальных генеральных прокуроров имели опыт в качестве объекта уголовного расследования?", – иронизирует другой собеседник издания.

Один из нынешних высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции "не ожидал такого развития событий", а другой назвал это "совершенно невероятным".

Телеканал отмечает, что в день объявления Трампа в Минюсте США царило "мрачное настроение", а его сотрудники рассуждали о возможном влиянии Гейца на ведомство.

Кандидатура Гейца на должность генпрокурора должна быть утверждена в Сенате США. Некоторые сенаторы-республиканцы были удивлены выбором Трампа, хотя пока осторожно высказываются по этому поводу, отмечает телеканал.

СМИ также сообщали, что ряд действующих и бывших должностных лиц Пентагона обеспокоены намерениями избранного президента США Дональда Трампа назначить главой ведомства ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

Стоит отметить, что накануне Трамп объявил, что его кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио.