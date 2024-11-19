Reuters: Россия перехватила только 2 из 8 ракет ATACMS, выпущенных Украиной

Министерство обороны России солгало в сообщении о первой атаке дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории в ночь на 19 ноября.

Это следует из сообщения агентства Reuters, которое ссылается на источник в США, пишет "Европейская правда".

Собеседник Reuters заявил, что Украина выпустила по складу боеприпасов восемь ракет ATACMS. Из них Россия, добавил он, смогла перехватить две.

Зато российское Минобороны заявляло, что были сбиты пять из шести ракет, выпущенных по военному объекту в Брянской области, а обломки попали в объект и вызвали незначительный пожар.

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Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Заметим, что официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

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