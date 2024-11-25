Почему лидером президентских выборов в Румынии стал сторонник нацистов, поддерживающий Путина

Как написал один из румынских политологов: "Черный лебедь прилетел на замерзшее озеро и показал балет".

Этим черным лебедем во время президентских выборов в Румынии стал Кэлин Джорджеску – "независимый кандидат" (то есть самовыдвиженец, которого ни одна партия не поддерживала), который не просто ворвался в группу лидеров, но и неожиданно занял первое место в первом туре.

Он выходит во второй тур, где будет оппонировать, скорее всего, проевропейской кандидатке Элене Ласкони, представительнице Союза спасения Румынии.

О том, что известно о лидере гонки и почему в Румынии произошла такая сенсация, читайте в колонке эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Румыния против Запада? Станет ли пророссийский популист президентом соседней страны. Далее – краткое ее изложение.

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Кэлин Джорджеску откровенно позиционирует себя как крайне правый – аж коричневый, отмечает автор колонки.

"И это не преувеличение, ведь Джорджеску откровенно прославляет времена, когда Румыния была союзницей нацистов во времена диктатора Антонеску, которого считает "мучеником", – пишет Сергей Герасимчук.

По его словам, лидер президентской гонки также критикует НАТО и ЕС, критикует размещение в Румынии американских баз и называет войну России против Украины следствием заговора американских компаний – производителей оружия.

"На фоне победителя первого тура даже "городская сумасшедшая" Диана Шошоаке (евродепутат, решением суда снята с президентской гонки. – Ред.) кажется умеренной и сдержанной", – шокирован Сергей Герасимчук.

Он предполагает, что большинство голосов, которые Джорджеску получил, это голоса протестного электората, которому не понравилась деятельность большой коалиции мейнстримных партий: социал-демократов (кандидат на президентских выборах – действующий премьер Марчел Чолаку) и национал-либералов (кандидат – экс-премьер Николае Чуке).

И вот весь этот протестный электорат увидел в бюллетене слово "независимый" и проголосовал за него (это несколько напоминает Германию, где противники большой коалиции социал-демократов и христианских демократов стали голосовать за "Альтернативу для Германии").

Конечно, румынские избиратели могли бы проголосовать за альтернативных независимых кандидатов Мирчу Джоане и Элену Ласкони. Но, как объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", их больше всего атаковали мейнстримные политические партии.

"Зрады" все еще нет, считает автор колонки. По его мнению, румынская политическая система на полную мощность включит все свои механизмы, чтобы не допустить победы одиозного кандидата.

"Однако и такой результат является не просто тревожным сигналом. Это набат", – предупреждает Герасимчук.

Он констатирует, что пока мейнстримные политические силы интригуют и ставят друг другу элегантные подножки – "темные попутчики" избирателя берут верх над здравым смыслом и ведут своих лидеров к победам.

"И если Европу ждет большая война, то приближается Европа к ней крайне ослабленной", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Сергея Герасимчука Румыния против Запада? Станет ли пророссийский популист президентом соседней страны.