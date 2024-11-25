Чому лідером президентських виборів у Румунії став прибічник нацистів, що підтримує Путіна

Як написав один з румунських політологів, "чорний лебідь прилетів на замерзле озеро і показав балет".

Цим чорним лебедем під час президентських виборів у Румунії став Келін Джорджеску – "незалежний кандидат" (себто самовисуванець, якого жодна партія не підтримувала), що не просто увірвався в групу лідерів, але й несподівано посів перше місце у першому турі.

Він виходить у другий тур, де йому опонуватиме, швидше за все, проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, представниця Союзу порятунку Румунії.

Про те, що відомо про лідера перегонів і чому в Румунії відбулася така сенсація, читайте в колонці експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Румунія проти Заходу? Чи стане проросійський популіст новим президентом сусідньої країни. Далі – стислий її виклад.

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Келін Джорджеску відверто позиціонує себе як крайній правий – аж коричневий, зазначає автор колонки.

"І це не перебільшення, адже Джорджеску відверто прославляє часи, коли Румунія була союзницею нацистів за часів диктатора Антонеску, якого він вважає "мучеником", – пише Сергій Герасимчук.

За його словами, лідер президентських перегонів також критикує НАТО та ЄС, критикує розміщення у Румунії американських баз та називає війну Росії проти України наслідком змови американських компаній – виробників зброї.

"На тлі переможця першого туру навіть "міська божевільна" Діана Шошоаке (євродепутатка, рішенням суду знята з президентських перегонів. – Ред.) видається поміркованою і стриманою", – шокований Сергій Герасимчук.

Він припускає, що більшість голосів, які Джорджеску отримав, це голоси протестного електорату, якому не сподобалась діяльність великої коаліції мейнстримних партій: соціал-демократів (кандидат на президентських виборах – чинний прем'єр Марчел Чолаку) та націонал-лібералів (кандидат – експрем'єр Ніколає Чуке).

І ось увесь цей протестний електорат побачив у бюлетені слово "незалежний" і проголосував за нього (це дещо нагадує Німеччину, де противники великої коаліції соціал-демократів і християнських демократів стали голосувати за "Альтернативу для Німеччини").

Звісно, румунські виборці могли б проголосувати за альтернативних незалежних кандидатів Мірчу Джоане та Елену Ласконі. Але, як пояснює експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", їх найбільше атакували мейнстримні політичні партії.

Зради все ще нема, вважає автор колонки. На його думку, румунська політична система на повну потужність увімкне усі свої механізми, щоб не допустити перемоги одіозного кандидата.

"Проте і такий результат є не просто тривожним сигналом. Це набат", – попереджає Герасимчук.

Він констатує, що поки мейнстримні політичні сили інтригують та ставлять одна одній елегантні підніжки – "темні попутники" виборця беруть гору над здоровим глуздом і ведуть своїх лідерів до перемог.

"І якщо Європу чекає велика війна, то наближається Європа до неї вкрай ослабленою", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Сергія Герасимчука Румунія проти Заходу? Чи стане проросійський популіст новим президентом сусідньої країни.