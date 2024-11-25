Германия продвигает "Рамштайн"– встречу в декабре, возможно на уровне лидеров

В декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, одна из опций – переговоры на высшем уровне.

Как сообщает корреспондент "Европейской Правды", об этом рассказал в разговоре с журналистами в Киеве руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг.

По словам немецкого генерала, сейчас продолжаются переговоры относительно формата этой встречи, причем рассматривается также возможность проведения встречи на уровне лидеров, то есть с участием президента США Джо Байдена.

"Я надеюсь, что в декабре, до Рождества, состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей администрацией Байдена. Сейчас есть дискуссия, на каком уровне может пройти эта встреча – на уровне лидеров или же министров обороны", – рассказал Фройдинг.

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Представитель Минобороны Германии не считает проблемой то, что в США в январе должен сменится президент и исполнительная вертикаль. Наоборот – по его мнению, такая встреча позволит зафиксировать намерение продолжить поставки для ВСУ. Как известно, Германия передала Киеву пакет помощи и готовится передать новые системы ПВО.

Он также подчеркнул необходимость личной встречи, а не только по видеосвязи.

"Мы поддерживаем то, чтобы эта "Рамштайн-встреча" состоялась в оффлайн-режиме – независимо от того, какой уровень представительства будет согласован. Мы убеждены, что встреча до смены правительства США была бы очень полезной и дала бы четкий сигнал странам-партнерам, что мы продолжим нашу поддержку Украины независимо от того, что происходит в США", – пояснил он.

Как сообщала ЕвроПравда, в Германии анонсировали передачу Украине еще двух IRIS-T до конца года.

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