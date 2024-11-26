Президент Литвы о катастрофе самолета: Поведение РФ заставляет допускать ее причастность

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что из-за деструктивного поведения России любые редкие несчастные случаи в Европе теперь естественно вызывают подозрение, не было ли это диверсией.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит литовское Delfi.

Науседа сказал, что пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета в Вильнюсе.

"Еще раз повторю: конечно, есть вероятность, что это диверсия, исключать этого нельзя. Поэтому ее будут серьезно исследовать", – отметил президент.

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"Нужно признать, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму, как вероятное вмешательство российских спецслужб", – добавил Гитанас Науседа.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, вспыхнувшие в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.