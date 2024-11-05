WSJ: Россия планировала устроить пожары на самолетах из Европы в США и Канаду

Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду, считают западные спецслужбы.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности, передает "Европейская правда".

Как говорится в публикации, частями этих операций были пожары, устроенные Россией в июле в логистических центрах компании почтовой связи DHL в Германии и Великобритании.

Два зажигательных устройства вспыхнули в логистических центрах DHL в июле, один в Лейпциге в Германии, а другой – в британском Бирмингеме.

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Газета пишет, что зажигательные устройства с легковоспламеняющимся веществом на основе магния были вмонтированы в электромассажеры.

Они были отправлены в Британию из Литвы "для пробы, чтобы выяснить, как проносить такие устройства на борт самолетов, следующих в Северную Америку", отметили журналисты.

Литовские правоохранители арестовали человека, который отправил четыре зажигательных устройства, в том числе два со склада DHL в Вильнюсе.

Подозреваемый назвался Игорем Прудниковым, хотя его настоящее имя – Александр Сурановас. Следователи считают, что мужчину использовали российские шпионские службы.

Недавно Национальная прокуратура Польши сообщила, что власти страны арестовали четырех человек в связи с пожарами и обвинили их в участии в диверсионных или террористических операциях от имени иностранной разведки.

Польша сотрудничает с другими странами, чтобы найти еще по меньшей мере двух подозреваемых. Об этом же отметили журналисты в материале.

Напомним, в октябре глава внутренней разведывательной службы Германии Томас Хальденванг рассказал о случае, когда посылка загорелась в логистическом центре DHL в Лейпциге, и только благодаря стечению обстоятельств пожар не начался на борту самолета.

В Британии также подтвердили подобный случай на складе DHL в Бирмингеме, его расследование продолжается.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.